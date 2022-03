Naumburger Vogelwiese: Spaß in 15 Zelten geplant

Auch wenn am diesjährigen Hussiten-Spektakel natürlich Fragezeichen hängen, geht man in der Stadtverwaltung von einer weitgehend normalen Form aus.

Naumburg - „Ohne Gewähr“ heißt es, wenn im Fernsehen die Lottozahlen genant werden. Und wenn Sie nun gleich lesen, wie der aktuelle Planungsstand zum Naumburger Kirschfest lautet, dann haben Sie sicher das weltpolitische Geschehen und die momentanen Corona-Rekord-Inzidenzen im Hinterkopf. Verlässliches Planen ist schwierig, und doch arbeitet man in der Stadtverwaltung natürlich auf Hochtouren am Hussiten-Spektakel.

Dass dieses unbedingt stattfinden soll, darauf legte Oberbürgermeister Armin Müller schon Anfang Februar im großen Tageblatt/MZ-Interview Wert. Damals war noch von Einschränkungen, vielleicht nur ein oder zwei Bühnen für Musik auf der Vogelwiese, die Rede. Doch das wurde durch die neue Öffnungsstrategie des Bundes ad acta gelegt. „Momentan gehen wir davon aus, die Festwiese ganz normal durchführen zu können“, sagt die dafür zuständige Kulturmitarbeiterin Yvonne Roth auf Anfrage unserer Zeitung. Man plane mit 15 Festzelten mit jeweils eigener Musik. Elf (bewährte) Betreiber hätten bereits offiziell zugesagt, und die Anmeldefrist laufe noch.

Bändchen-Preise unverändert

Der Vorteil der Vogelwiese sei, dass man auf gesetzliche Vorgaben - etwa 2G oder Kapazitätslimits - reagieren könne. Sollten Bund/Land/Kreis aber nichts vorgeben, dürfe ein jeder mit Tages- oder Fünf-Tages-Bändchen (deren Preise unverändert bleiben sollen) auf die Festwiese. Ebenfalls unverändert stattfinden sollen das Weindörfchen auf dem Holzmarkt und die Peter-Pauls-Messe am Kirschfestsonntag, womöglich nur etwas räumlich entzerrt, wegen der Abstände.

Auch das Hussitenlager soll wie gewohnt für die Besucher aufgebaut werden, auch wenn man schauen müsse, welche Händler die Pandemie wirtschaftlich überstanden haben. Die „Hussiten“, sprich: die Bernauer Briganten, haben, so Yvonne Roth, ihr Kommen zugesagt. Für das Kinderkirschfest sei man in Absprache mit Schulen und Kitas. Roth: „Wenn da Zustimmung erfolgt, wird es, so wie sonst auch, auf Vogelwiese und Markt gefeiert.“

Nur historische Bilder im Festumzug

Eine pandemiebedingte Änderung hat man sich aber für den Festumzug überlegt. Dieser soll nur aus den historischen Bildern, die aber eh den überwiegenden Teil ausmachen, bestehen. Den vor allem von Vereinen geprägten Teil plant man in 2022 auszulassen. Auch, weil der Zug nicht durch die engeren Innenstadtstraßen, sondern nur auf dem Ring um die Altstadt laufen soll. Die Prokop-Szene würde dann also auch nicht auf dem Markt stattfinden. Mal schauen, ob das auch wirklich so kommt.

Als Änderung für die Festwiese wird überlegt, die Musik-Endzeiten an allen Tagen auf 24 Uhr festzulegen. Noch nicht verraten wollte Yvonne Roth indes, wie die hölzernen Ansteckkirschen aussehen werden. Nur so viel: Stacheln wie das vermaledeite Corona-Virus werden sie nicht haben.