Naumburger Turbinenhaus empfängt wieder Gäste

Naumburg - 223 Tage ohne Veranstaltungen, ohne Leben, Kultur und strahlende Gesichter - diese lange Zeit ist für das Naumburger Kunstwerk „Turbinenhaus“ nun vorüber. Bedingt durch die Einschränkungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie hatte das Haus in der Weißenfelser Straße für Besucher komplett geschlossen bleiben müssen. „Wir dürfen endlich wieder veranstalten und sind darüber überglücklich“, sagte „Turbinenhaus“-Mitarbeiterin Nicole Haushälter.

Denn seit dem gestrigen Montag können die Türen wieder geöffnet werden, so auch für Kartenkäufe und -erstattungen. „Wir sind also wieder regulär montags, dienstags und donnerstags von 10 bis 16 Uhr zu erreichen. Nach den Veranstaltungen im Juni gibt es bei uns dann eine Gastspielpause im Juli und August, bevor es im September wieder mit unserem regulären Programm weitergeht“, so Nicole Haushälter weiter. Die Termine für September 2021 bis März 2022 sind bereits auf der „Turbinenhaus“-Internetseite zu finden. Außerdem können in Kürze die Karten für die meisten Veranstaltungen, die im zweiten Halbjahr stattfinden sollen, erworben werden. „Geplant ist hierfür der 14. Juni, möglicherweise kommt es im Rahmen einer Umstrukturierung unseres Kassensystems dabei aber zu einer kleinen Verzögerung“, weist die Mitarbeiterin hin.

Im Juni sind aktuell eine Sonderblutspende des Deutschen Roten Kreuzes am kommenden Sonnabend von 11 bis 15 Uhr sowie zwei reguläre Blutspenden am Freitag, 18. Juni, von 12 Uhr bis 17 Uhr sowie Montag, 21. Juni, von 15.30 bis 19.30 Uhr geplant. „Darüber hinaus können wir die Lesung mit Veikko Bartel aus seinen Werken ’Mörderinnen’ und ’Mörder’ nach einem Jahr und zahlreichen Verschiebungen am 12. Juni endlich realisieren. Geplant ist auch ein zweiter Termin der gleichen Veranstaltung am 13. Juni. Ob die Karten dafür tatsächlich in den Verkauf gehen, entscheidet in den nächsten Tagen die Nachfrage nach seinem Gastspiel“, informiert Nicole Haushälter weiter. Die geplante Veranstaltung „Wie Kekse Ihr Leben retten können“ mit Dr. Carsten Lekutat muss mangels Wirtschaftlichkeit entfallen - es wurden wegen des anhaltenden Lockdowns noch keine Karten verkauft. Im kommenden Jahr soll ein neuer Anlauf für diese Veranstaltung genommen werden.

Und noch einen Hinweis möchte Nicole Haushältern gern geben: „Generell bitten wir die Gäste um Nachsicht, dass wir für die ein bis zwei öffentlichen Veranstaltungen im Juni gerade in Hinblick auf die nahende Sommerpause nur eine reduzierte Getränkeauswahl anbieten können. Die letzten sieben Monate haben unser Lager komplett leer gefegt, da alle Bestände verdorben waren. Um Frische zu garantieren und nicht unnötig viel Ware den Sommer über im Lager zu sammeln, bestellen wir nur ein begrenztes Sortiment.“