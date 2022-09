Naumburger Straßenbahn: 130 Jahre alt und weiter flott auf Kurs

Naumburg - Mit einer Vielzahl von Angeboten hat die Naumburger Straßenbahn am Sonnabend ihr 130-jähriges Bestehen gefeiert. Dazu konnten die Straßenbahn GmbH und der Verein Nahverkehrsfreunde Naumburg-Jena zusammen mit weiteren Partnern die Besucher sowohl am Depot am Heinrich-von-Stephan-Platz als auch an der Endstelle am Aachener Platz begrüßen.

Bereits am Freitag hatte das Land Sachsen-Anhalt weitere knapp 92.000 Euro Fördermittel für die „Wilde Zicke“ zur Verfügung gestellt (wir berichteten). Der entsprechende Bescheid wurde im Rahmen eines Empfangs im „Kunstwerk Turbinenhaus“ übergeben. Das Geld ist für die Erneuerung der Einfahrtsweiche und des Anschlussgleises zum Straßenbahndepot vorgesehen.

Staatssekretär Sven Haller (l.) überreicht den Geschäftsführern Andreas Plehn und Andreas Messerli sowie OB Armin Müller den Fördermittelbescheid. (Foto: Torsten Biel)

Das Fest am Sonnabend bot den Besuchern die Möglichkeit, sich über die Historie der Bahn sowie deren Technik zu informieren. Zu den Angeboten gehörte eine von Jörg Böhme aus Gera gestaltete Ausstellung mit seinen Straßenbahn-Bildern. Begehrt waren die Straßenbahn-Kalender ebenso wie Angebote für Kinder, so vom Jugendzentrum „Otto“. Der Pfefferminzbahnverein aus Thüringen war mit einer Gartenbahn vor Ort, das Technische Hilfswerk lud zu Fahrten mit einem Mini-Radlader ein. (NT)