Der Leiter des Naumburger Domgymnasiums hilft mit einer Organspende seiner schwer erkrankten Schwägerin. Er gibt ihr einen Teil seiner Leber. Was er dabei fühlte und wie es allen geht, verrät er im Interview.

Naumburg. - Im Jahr 1967 wurde Dirk Heinecke in Thale geboren. Er wuchs in Altenburg auf, studierte Lehramt, unterrichtete in der Landesschule Pforta sowohl Sport als auch Geschichte (worin er promoviert hat) und ist seit 2017 Leiter des Naumburger Domgymnasiums. Doch viele Wochen blieb sein Büro zuletzt leer. Darüber sprach RedakteurHarald Boltze mit ihm.