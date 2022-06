Talent Naumburger Schülerin beeindruckt Experten mit Astronomie-Projekt

Vanessa Guthier von der Landesschule Pforta hat mit ihrer Arbeit zu Sternhaufen und Gammastrahlung beim Bundeswettbewerb von „Jugend forscht“ abgeräumt. Das Preisgeld will sie in ihr geplantes Physikstudium stecken. Und in Blumentöpfe.