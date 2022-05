Naumburger Ratskeller hat zwei neue Pächter

Einen Sommer lang war die „Kanzlei“ das einzige geöffnete Restaurant am Naumburger Markt. Doch das ist vorbei.

Der Naumburger Ratskeller am Markt wurde neu verpachtet. Im April kommenden Jahres sollen hier wieder Gäste bewirtet werden.

Naumburg - Mit der Überschrift „Gastronomie ist Baustelle“ betitelte Tageblatt/MZ Anfang August die Situation am Naumburger Markt. Durch die Schließung von „Stadt Aachen“, „Ratskeller“ und dem „Multani“ (ehemals „Firenze“) blieb direkt am Markt die „Kanzlei“ als letzte Anlaufstelle für Hungrige. Will man im Baustellen-Sprachbild bleiben, könnte man nun vom „Ende der Vollsperrung“ sprechen. Das hat mit der Wiedereröffnung des „Multani“ zu tun, aber auch damit, dass der „Ratskeller“ eine neue Perspektive bekommen hat.