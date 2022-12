Naumburger Kunstmesse heißt nun Kunstmarkt

Was sich noch geändert hat und was Besucher auf dem Kunstmarkt in der Galerie im Schlösschen erwartete.

Naumburg - Nach zwei Jahren Corona bedingter Zwangspause kam die traditionelle Naumburger Kunstmesse in diesem Jahr in einem komplett veränderten Gewand daher. Das fing schon beim Namen an - welcher nunmehr „Kunstmarkt“ lautet und den Leitgedanken der Veranstaltung vielleicht auch treffender wiedergibt: „Hier sind ideale Weihnachtsgeschenke zu erwerben“, rührte beispielsweise Naumburgs Oberbürgermeister Armin Müller bei der Vernissage zur Eröffnung am ersten Adventswochenende ordentlich die Werbetrommel.