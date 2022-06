Naumburger Kathedrale bietet Führungen mit Ausblick - aber nur für kurze Zeit

Die Naumburger Kathedrale bietet Führungen auf den Nordwestturm an, von dem aus man über die Stadt und in die Saale-Unstrut-Landschaft blicken kann.

Naumburg/MZ - „Vorsicht, akute Drehwurmgefahr!“, ruft Dörthe Dreier der Gruppe beim Abstieg zu. Die Besucher haben aber schon beim Aufstieg auf den Nordwestturm des Domes erfahren dürfen, dass nach den ersten 107 Stufen in der engen Wendeltreppe der Orientierungssinn leicht getrübt ist. Gut also, die kundige Domführerin an der Seite zu haben, die ihre Gäste buchstäblich wieder einnordet.