Naumburger Jugendparlament macht Spielplatz-Check

Schüler testen Anlagen und präsentieren die Ergebnisse der Stadtverwaltung in virtueller Runde.

Treffen wenige Tage nach der Zoom-Konferenz ganz real auf dem Spielplatz „Anna“ in der Seminarstraße aufeinander: Barbara Boxberger (l.), Mitarbeiterin aus dem Sachbereich Spielplätze und Wasserbau der Naumburger Stadtverwaltung, sowie Emely Könnicke (v.l.), Joana Oeltze und Emma Hiemisch vom Naumburger Jugendparlament.

Naumburg - Punkt 14.30 Uhr sind an jenem Dienstagnachmittag acht Personen via Zoom verbunden. Es sind Erwachsene - und Jugendliche. Die einen sitzen zu Hause vor dem PC, die anderen im Naumburger Rathaus. Gemeinsam wird in anderthalb Stunden über ein Thema gesprochen, das vor allem die jüngere Generation betrifft, aber auch die Naumburger Stadtverwaltung beschäftigt.