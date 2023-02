Sechsköpfige Jury des Regionalausscheids diskutierte lange, wer den Kreis in Magdeburg vertreten soll.

Naumburger „Jan Hus“-Schülerin vertritt Burgenlandkreis in der Landesrunde

Vorlesewettbewerb in Stadtbibliothek

Naumburg - Pauline oder Theo? Wer wird am Ende Kreissieger und zur Landesrunde des Vorlesewettbewerbs nach Magdeburg fahren? Die sechsköpfige Jury - besetzt mit Erwachsenen und Jugendlichen - diskutierte lange, denn die Entscheidung war keine leichte. Beide Schüler überzeugten - sowohl in der Gruppenrunde als auch später im Finale. Letztlich fiel die Wahl auf die Schülerin der Freien Schule im Burgenland „Jan Hus“. „Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet“, sagte die Zwölfjährige strahlend, die sich mit Vater Matthias Bier, Klassenlehrerin Christina Pille sowie zwei Freundinnen sichtlich freute. Die Teilnehmer des Vorlesewettbewerbs waren aus Sekundarschulen und Gymnasien des Burgenlandkreises in die Naumburger Stadtbibliothek gekommen, wobei von den insgesamt zwölf angemeldeten Teilnehmern drei nicht erschienen waren.