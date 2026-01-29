Sicherheit in der kalten Jahreszeit Naumburger Gemeinderat: Winterdienst wird zum Top-Thema - OB stärkt Bauhof den Rücken

In der jüngsten Sitzung des Naumburger Gemeinderates entwickelt sich der Winterdienst zu einem wichtigen Thema. OB stellt sich hinter die Mitarbeiter des städtischen Bauhofes und legt Zahlen und Infos zur Lage auf den Tisch.