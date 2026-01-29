Sicherheit in der kalten Jahreszeit Naumburger Gemeinderat: Winterdienst wird zum Top-Thema - OB stärkt Bauhof den Rücken
In der jüngsten Sitzung des Naumburger Gemeinderates entwickelt sich der Winterdienst zu einem wichtigen Thema. OB stellt sich hinter die Mitarbeiter des städtischen Bauhofes und legt Zahlen und Infos zur Lage auf den Tisch.
29.01.2026, 17:31
Naumburg - Schieben, streuen, vielleicht auch salzen. Der Winter hat die Region weiterhin im Griff. Grund genug, es auch zu einem Top-Thema der jüngsten Sitzung des Naumburger Gemeinderates zu machen.