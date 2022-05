Naumburger Gänsegries: 17-Jähriger attackiert zwei Rettungssanitäter

Die Polizei hatte es am Himmelfahrtstag mit einem gewaltbereiten Jugendlichen zu tun, der am Naumburger Gänsegries Rettungssanitäter angegriffen hatte.

Naumburg - Am Himmelfahrtstag hat am Gänsegries in Naumburg gegen 22 Uhr ein 17-Jähriger zwei Rettungssanitäter attackiert. Er hatte nach einer vorausgegangenen Auseinandersetzung medizinisch behandelt werden sollen.

Dabei trat er einmal gegen den Rettungswagen und beschädigte ihn. „Anschließend trat und schlug er auf einen Rettungssanitäter ein. Einen weiteren Rettungssanitäter versuchte er ebenfalls zu schlagen“, teilte ein Polizeisprecher mit. Beide wurden nicht verletzt und konnten ihren Dienst fortsetzen. Gegen den Jugendlichen wird ermittelt. (ag)