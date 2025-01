Naumburger Einbruchsserie Fiese Vorwürfe: Hoffen Opfer nur auf Entschädigung der Versicherung?

In Naumburg wird gemunkelt, manches Einbruchsopfer hoffe gar nicht auf einen Fahndungserfolg der Polizei. Was ein Versicherungsexperte zu diesem abstrus klingenden Vorwurf sagt und was er für viel belastender als den finanziellen Schaden hält.