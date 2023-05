Halle/Naumburg - Die Rückgabe seiner beschlagnahmten Mobiltelefone endete für einen Wahl-Naumburger mit einem Strafprozess am Landgericht Halle. Die Polizisten, die am 3. November vergangenen Jahres an die Wohnungstür des heute 32-Jährigen geklopft hatten, witterten einst sofort Marihuanageruch. Während einer an Ort und Stelle in die Wege geleiteten Wohnungsdurchsuchung fanden sie allerhand Drogen. Neben kleineren Mengen Crystal sowie eines Tabakgemisches wurden knapp sieben Gramm Haschisch und rund 330 Gramm Marihuana entdeckt. Sicher stellten sie zudem 270 Euro Bargeld und ein im Fernsehregal platziertes Khukuri, eine Art Kleinmachete. Mit dem Fund handelte sich der gebürtige Leipziger eine Anklage wegen bewaffnenden Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge sowie unerlaubten Besitzes von Drogen ein, die im Landgericht Halle verhandelt wurde.

