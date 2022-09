Naumburger Behördenchef: Holz nur mit Führerschein

Naumburg - Die Preisentwicklung jagt einem schon jetzt bei Außentemperaturen im zweistelligen Plusbereich einen Schauer über den Rücken. Bei vielen wird diesen Winter die Heizung wohl wenn nicht kalt, dann zumindest aber kühl bleiben. Viele sorgen mit einer elektrischen Neuanschaffung namens Heizradiator vor. Doch was bei einem möglichen Blackout? Glücklich können sich wohl jene schätzen, die sich mit Brennholz etwas Wärme in die Stube holen können. Doch das liest man nicht eben mal so im Wald auf. Die Zeit der Holzlesescheine, mit denen man sich in der DDR herumliegende Äste aus dem Wald holen durfte - einst per Schubkarre, wohlgemerkt -, sei lange vorbei, erinnert Jürgen Hartung. Für den Forstamtsleiter des Betreuungsforstamtes Naumburg, das zum Landeszentrum Wald Sachsen-Anhalt gehört, ist der Moment gekommen, darüber zu sprechen, wie man sich Brennholz auf regulärem, also legalem Weg besorgen kann und das von September bis Ende März.

