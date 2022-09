Naumburger arbeitet nicht nur in der Sektkellerei, sondern auch im eigenen Weinberg samt Winzerbar

Manuel Flechtner in seinem 0,5 Hektar großen Weinberg in Naumburg-Weinberge, unterhalb derer sich die Winzerbar befindet.

Naumburg - Der Jungwinzer Manuel Flechtner bringt frischen Wind in das Saale-Unstrut-Weinanbaugebiet. Er gründete die Winzerbar, ein hippes, junges und vor allem neues Weingut in den Weinbergen von Naumburg. Der Winzer ist hauptberuflich einer der drei Kellermeister bei Rotkäppchen-Mumm in Freyburg und bewirtschaftet neben seiner 40-Stunden- Arbeitswoche die Winzerbar. Er selbst ist der erste gelernte Winzer in der Familie.