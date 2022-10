Naumburg will Kurtaxe auf das gesamte Stadtgebiet ausweiten

In Naumburg sollen zu Jahresbeginn die Bestimmungen für die Kurtaxe verändert werden. Die Abgabe für Touristen soll auf das gesamte Stadtgebiet ausgeweitet werden.

Naumburg - „Raider heißt jetzt Twix – sonst ändert sich nix“ hieß in den frühen 90ern ein Slogan zur Umbenennung eines Schokoriegels. Und dies kommt einem in den Sinn, wenn man sich die Tagesordnung des Hauptausschusses am Mittwoch anschaut. Dann diskutieren die Räte aus Naumburg und Bad Kösen ab 18.30 Uhr im Ratskellersaal die Einführung eines „Gästebeitrages“.

Dieser ist im Grunde nichts Neues. Nur hieß er bisher „Kurtaxe“, was dem Gesetzgeber aber als Begriff nicht mehr „zeitgemäß“ genug war, wie es heißt. Doch die Stadt zielt auch auf inhaltliche Änderungen ab: Erweitert werden soll die neue Satzung auf das gesamte Stadtgebiet inklusive aller Ortsteile, wovon sich die Verwaltung Mehreinnahmen von jährlich 50.000 Euro verspricht.

Die Höhe der Entgelte soll ab 1. Januar bleiben wie bisher, nämlich zwei Euro pro Person und Übernachtung in der Hauptsaison (April bis Oktober) und 1,50 Euro in der Nebensaison. Zudem soll es eine Jahreskurkarte in Höhe von 75 Euro pro Person geben. (hbo)