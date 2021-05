Naumburg-Weinberge: 25-Jähriger wird attackiert und verletzt

Am Sonnabend wurde in Naumburg-Weinberge ein 25-Jähriger angegriffen und verletzt.

Naumburg - In Naumburg-Weinberge kam es am Samstagabend kurz vor 20 Uhr zu einem Angriff auf einen 25-Jährigen. Der Mann wurde laut Polizei von drei unbekannten Tätern zunächst verbal attackiert und in der weiteren Folge geschlagen und getreten. „Der Geschädigte wurde verletzt und kam zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus. Eine Suche nach den unbekannten Tätern verlief negativ“, teilte Polizeisprecherin Ulrike Diener mit. (cm)