Naumburg: Unbekannte stehlen Kunstautomaten

Naumburg - In der Nacht zum Donnerstag, wie die Polizei nun bestätigte, haben unbekannte Täter einen sogenannten Kunstautomaten, der an einer Wand gegenüber dem Naumburger Marientor angebracht war, aus der Halterung gerissen und gestohlen. Bei dem Gerät handelte es sich um einen umgebauten Zigarettenautomaten, in dem Schachteln mit kleinen Kunstwerken zum Verkauf angeboten wurden. Der Schaden wird laut Polizeiangaben auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Das „Kunstautomaten“-Projekt gibt es deutschlandweit. Gegenüber dem Naumburger Marientor war es im Rahmen des „Stimulart“-Pop-up-Festivals im vergangenen Herbst umgesetzt worden. (hbo)