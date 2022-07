Naumburg überzeugt trotz harter Trainingswoche, Bad Kösen unterliegt Buttstädt

Naumburg - Einige Vereine des regionalen Fußballgeschehens sind bereits in die Vorbereitung für die neue Saison eingestiegen und absolvierten die folgenden Testspiele.

SC Naumburg - SV Braunsbedra 3:0 (2:0). Gegen das Landesklasse-Team aus Braunsbedra konnte die SCN-Mannschaft ihren Trainer Matthias Krause zufriedenstimmen. „Vor allem angesichts der harten ersten Trainingswoche, die wir hinter uns haben, war das völlig in Ordnung“, so Krause. Defensiv habe man nichts zugelassen, wodurch Torhüter-Neuzugang Till Klippel (kam aus Freyburg) aber auch keine Chance erhielt, sich auszuzeichnen. Offensiv überzeugte mit Lucas Storch ein weiterer Neuzugang und Rückkehrer. „Insgesamt hätten wir aus unseren herausgespielten Möglichkeiten aber noch mehr machen müssen“, so Krause. Mahmoud Ajo (29.) und Lucas Sedivy (39.) hatten vor der Pause getroffen. Moritz Böttcher (74.) stellte mit dem 3:0 den Endstand her. Ab Donnerstag weilen die Naumburger im Trainingslager in Warnemünde.

Naumburg mit: Klippel - Storch, Ajo, Niebling, Sedivy, Ballin, Pieper, Hoffmann, Majuntke, Solivani, Schönemann. Ferner: Döring, Hoffrichter, Söll, Zintsch, Böttcher.

Überzeugte beim Test gegen Braunsbedra: Rückkehrer Lukas Storch. (Foto: Torsten Biel)

SC Empor Buttstädt - Blau Weiß Bad Kösen 2:1 (1:1). Der Kreisoberligavertreter aus Thüringen und der frischgebackene Landesklasse-Aufsteiger aus der Kurstadt lieferten sich einen offenen und aggressiven, jedoch fairen Test. Dabei dominierten die Bad Kösener die Anfangsphase und kamen nach schönen Angriffen über Kevin Gerber zu guten Chancen durch Oliver Eschrich (11./15.). Nach einer Ecke von Jonas Porsche ging auch der Kopfball von Florian Schlegel knapp am Tor vorbei (18.). Dafür klingelte es auf der anderen Seite: Bad Kösens Ersatzkeeper Stephan Fischer konnte einen Ball nicht abschließend klären, und der vom ESV Herrengosserstedt nach Thüringen gewechselte Eddi Oberreich traf per Kopf (21.) zum 1:0. Weitere gute Chancen der Gäste durch Porsche und Gerber blieben zunächst ungenutzt, doch nach einer Eingabe von Paul Böhm schoss Eschrich die Kugel über den Buttstädter Schlussmann zum 1:1 in die Buttstädter Maschen (39.).

Auch nach dem Seitenwechsel verzeichneten die Kurstädter ein klares Chancenplus, doch unter anderem hatte Gerber, der nur die Querlatte traf, nicht das nötige Schussglück. Und wie es dann manchmal kommt: Bei einem Entlastungsangriff der Gastgeber traf Paul Pfundheller (71.) für Buttstädt zum 2:1. Bad Kösen war zwar noch einige Male nah dran am Ausgleich, doch dieser wollte nicht mehr fallen.

VfB Nessa – Baumersrodaer SV 6:1 (0:0). Nach dem ersten Härtetest in der Vorwoche galt es für die Baumersrodaer Kreisoberliga-Aufsteiger, erneut Farbe zu bekennen, diesmal beim Absteiger aus der Landesliga, dem VfB Nessa. Dabei fanden die Gäste gleich gut ins Spiel, und hatten die ersten Chancen. Nach einer guten Balleroberung im Mittelfeld durch Robin Engel setzte Albert Reinicke das Leder über den Kasten. Und als es Engel selbst versuchte, ging sein Schuss aus 16 Metern nur knapp vorbei. Nachdem dann auch der Favorit aus Nessa durch Kevin Oswald die erste gute Chance hatte, schrammten die Baumersrodaer durch den schön freigespielten Chris Kaufmann (27.) sowie in Person von Tobias Tenscher (38.) knapp am Führungstreffer vorbei.

Die gute Leistung der ersten Hälfte konnte der BSV aber dann im zweiten Durchgang nicht konservieren. Ein platzierter Schuss sowie ein schmeichelhafter Elfmeter führten zum Doppelpack von Florian Herb (53./58.) und damit auch zur 2:0-Führung des VfB. Die Gäste waren aber weiterhin bemüht, und so bereitete Reinicke auch den 2:1-Anschlusstreffer von Martin Beyer (65.) vor. Anschließend brachen aber die Baumersrodaer Dämme, und Jakob Knittel, zweimal Marcel Müller (84.) sowie erneut Herb trafen zum Nessaer 6:1-Erfolg. „Wir haben uns für unsere großen Bemühungen nicht belohnen können“, so das Fazit des BSV-Mannschaftsleiters Ronny Benndorf.

BSV mit: Walter - M. Tilgner, Karl, Wienke, R. Engel, A. Reinicke. K. Tilgner, Tenscher, Kaufmann, Gerber. Ferner: Bader, Beyer, T. Engel.

Blau-Weiß Bad Kösen II – ESV Herrengosserstedt 3:6 (2:3). Im ersten Testspiel der neuen Saison empfing die Kurstadt-Zweite eine aus Erster und Zweiter gemischte Elf aus Herrengosserstedt. Dabei dominierte Bad Kösen die Anfangsphase und ging verdient mit 2:0 in Führung, als Martin Ritter noch den Gästeschlussmann umspielen konnte (20.) und zum 1:0 traf sowie dem ESV durch Manuel Zeunert (24.) ein unglückliches Eigentor unterlief. Der Blau-Weiß-Vorsprung hätte da - aufgrund der Chancen von Stephan Fischer, Pascal Heinemann und Marco Werner - auch durchaus noch deutlicher sein können. Anschließend aber wachten die Gäste auf, glichen durch die Treffer von Yves Weiser nach einer Ecke (31.) und Benjamin Hackbart, der eiskalt einnetzte, aus und gingen vor der Pause in Führung, als Ricky Grieser einen individuellen Fehler der Bad Kösener bestrafte. Dass Maik Grottel anschließend zwei gute Möglichkeiten zum Ausgleich verpasste, rächte sich, da Herrengosserstedt nach dem Wechsel schnell auf 2:5 erhöhte. Zeunert (48., diesmal in den richtigen Kasten) und Neuzugang Justin Krämer (55.) trafen da. Ein von Marc Eschrich verwandelter Handelfmeter brachte Blau-Weiß zwar noch einmal etwas heran, doch erneut Zeunert sorgte für den 3:6-Endstand.

Bad Kösen:Hiller - Heinemann, Werner, Böhme, Schumann, Grottel, Baumgart, Fischer, Ritter, Ossig. Ferner: Giese, Krüger, Loos, Eschrich, Grosse. Herrengosserstedt:Janicke - Ma. Wille, Marzian, Weiser, Graupeter, Krämer, Zeunert, Grieser, B. Hackbart, M. Müller. Ferner: Hermann, Geipel.

SG Langendorf/WFV - VSG Löbitz 5:1 (4:0). Die Gäste aus dem Wethautal mussten ohne etatmäßigen Torhüter antreten. Maximilian Linse erklärte sich jedoch bereit, den Kasten zu hüten. Nachdem die Löbitzer die erste Chance nach einem Zusammenspiel von Jamie Rothenhöfer und Moritz Prater hatten, klingelte es zum ersten Mal im eigenen Kasten. Nils Schneider (8.) traf für die Gastgeber, und in der Folgezeit erhöhten erneut Schneider (15.) sowie auch Elvis Galat per Doppelpack (23./40.) zur 4:0-Pausenführung. Löbitz hatte sich bis dato ebenfalls einige gute Gelegenheiten herausgespielt, doch Tom Böhme oder auch Rothenhöfer, der nur den Pfosten traf, fehlte das Glück beim Abschluss. An diesem Chancenwucher änderte sich auch nach dem Wechsel nicht viel. Immerhin konnte Ludwig Schlag, nachdem abermals Galat auf 5:0 erhöht hatte, den Löbitzer Ehrentreffer erzielen. (hbo/hob)