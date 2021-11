Naumburg: Stadt sagt Weihnachtsmarkt ab

Naumburg - Die Buden auf dem Naumburger Marktplatz sind bereits aufgebaut, doch mit ihrer geplanten Eröffnung am kommenden Sonnabend wird es nichts. Am Montagabend hat die Stadtverwaltung den diesjährigen Naumburger Weihnachtsmarkt coronabedingt komplett abgesagt. Dies bestätigte Oberbürgermeister Armin Müller (CDU) gegenüber Tageblatt/MZ.

Zu Details und Hintergründen will er am Dienstag informieren. So auch zur Eisbahn, die sich neben dem Weihnachtsmarkt befindet. Sie soll geöffnet bleiben, allerdings mit weiteren Restriktionen. (nt)