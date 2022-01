Naumburg - Bislang unbekannte Randalierer haben in der Nacht zum Montag in Naumburg in der Johann-Gottlieb-Fichte-Straße gewütet. So wurden drei am Straßenrand geparkte Autos beschädigt, teilte die Polizei am Montagnachmittag mit.

Die Täter hatten die Spiegel mit Tritten traktiert und dadurch beschädigt. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. (ag)