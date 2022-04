Naumburg: Jugendlicher wird bei Angriff schwer verletzt

In Naumburg ist ein Jugendlicher angegriffen und schwer verletzt worden.

Naumburg - In Naumburg ist in der Nacht zum Sonntag ein Jugendlicher, der mit anderen unterwegs war, am Curt-Becker-Platz durch eine Gruppierung von vier bis fünf Personen zunächst verbal attackiert worden. Aus der Gruppierung folgte ein bis dato noch unbekannter Täter den anderen dann bis zum Marktplatz.

Er griff den Jugendlichen von hinten an und verletzte ihn am Rücken, infolgedessen das Opfer zur stationären medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Lebensgefahr bestand aber nicht.

Im Verlauf des nächsten Tages konnte ein 19-jähriger Naumburger durch die Polizei ermittelt und daraufhin vorläufig festgenommen werden. Nähere Angaben machte diese unter Verweis auf laufende Ermittlungen zunächst nicht; sie bittet aber um Zeugenaussagen. (mhe)

Hinweise an die Polizei unter Telefon: 03443/28 22 93