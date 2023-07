Naumburg - 30 Jahre: Das ist ein Jubiläum, das Ralph Steinmeyer mit der thüringischen Kultband „Acoustica“ verbindet. Der Wahl-Naumburger hatte Anfang der 90er mit seinen damaligen Weggefährten am Holzmarkt die „Ideenschmiede“ etabliert. Und dort - in dem alternativen Kultur- und Kunstzentrum, das mit seiner Café-Kneipe und einer Teestube 40 Personen Platz bot, wo Konzerte und Ausstellungen stattfanden - begann mit einem ihrer ersten Auftritte überhaupt auch „Acousticas“ Karriere.

Nun, drei Jahrzehnte später, schließt sich der Kreis. Am 5. August werden die Erfurter Musiker auf den Holzmarkt zurückkehren und - in Sichtweite zur ehemaligen „Ideenschmiede“ - die Bühne rocken. Zusammen mit anderen Künstlern gestalten sie das Programm des Festivals „Naumburg ist Bierstadt“, das Ralph Steinmeyer, selbst Musiker, auf die Beine stellt. Wobei er immer wieder auf neue Fallstricke trifft, wie Steinmeyer im Gespräch mit Tageblatt/MZ verrät.

30-jähriges Doppeljubiläum

„Der Aufbau der Bandtechnik ist noch der kleinste Teil. Was mich viel mehr in Anspruch nimmt, sind die hohen Auflagen der Behörden“, so Ralph Steinmeyer. „Medizinische Absicherung, Toilettenwagen, Genehmigungen, und als wäre das alles nicht schon genug, musste ich auch noch eine eigene Marktordnung schreiben.“ Die Kosten stiegen ständig, und von der bei der Stadt beantragten Kulturförderung habe er lediglich 60 Prozent zugesagt bekommen, „so dass es für mich derzeit nach einem Minus aussieht“, erzählt der Veranstalter. Deshalb werde wohl am 4. und 5. August auch „der Hut auf dem Holzmarkt herumgehen“, um die Gagen der Musiker bezahlen zu können; schließlich erhalte das Publikum freien Eintritt.

Auch die Band Bardomaniacs tritt auf dem Naumburger Bierfestival auf. (Foto: Veranstalter)

Auf das Thema des Festivals ist Steinmeyer bereits vor geraumer Zeit gestoßen: „Mit den Naumburger Meistern haben wir in unseren kabarettistischen Programmen verbreitet, dass Freyburg die Wein-, Naumburg hingegen die Bierstadt ist.“ Gern erzählt man sich zum Beispiel, dass Luther einst dem hiesigen Gerstensaft besonders zugetan gewesen sei. Die schon vor Corona entstandene Idee setzt Steinmeyer, der sich in Naumburg auch in Vorbereitung des 1.000-jährigen Stadtjubiläums in verschiedenen Projekten engagiert, nun passend zu seinem eigenen, ganz besonderen Doppeljubiläum - 30 Jahre „Ideenschmiede“ und 30 Jahre „Acoustica“ - um.

Die jahrhundertealte Brautradition in der Domstadt wird inzwischen von hiesigen Enthusiasten fortgeführt. Zum Beispiel vom Braugasthaus am Markt und von den „Naumburger Maischtern“, die mit dem Kokille Braukombinat Leipzig zusammenarbeiten. Sie werden am ersten August-Wochenende ebenso ihre Spezialitäten anbieten wie Jan Brentle vom „Met-Haus“ in der Marienstraße, der mit der Leipziger Brauerei Synde kooperiert, oder die Firma Weyermann, die von der Agrargesellschaft Prießnitz gelieferte Gerste zu Malz verarbeitet und zum Teil in ihrer hauseigenen Brauerei in Bamberg auch in Bier verwandelt. Lager, Rotbier, Pils, Kupfer, Sommer Ale, Helles, India Pale Ale oder Metbier - auf dem Holzmarkt werden so ziemlich alle (Bier-)Geschmäcker bedient.

Per QR-Code zum Programm

Wer tritt am ersten August-Wochenende auf dem Holzmarkt auf? Welche Brauereien sind beteiligt? Und welche Bierspezialitäten werden ausgeschenkt? Dies alles bekommt man kurz und knapp in einem Überblick präsentiert, den man mit seinem Handy erreicht, wenn man den folgenden QR-Code scannt.

Über diesen QR-Code gelangt man zum Programm des Feszivals. (Foto: Veranstalter)

Livemusik gibt es am Freitag von „Odid“ (etwa ab 17.30 Uhr), den „Bardomaniacs“ aus Berlin (19 Uhr) und den Lokalmatadoren „Vanille & The Woodpeckers“ (21 Uhr). Am Samstag, 5. August, gestalten ab 15 Uhr die „Musikerkarawane“, der Solokünstler Onkel Tobsn aus der Domstadt, die „Naumburger Meister“, Deen und Blumenstein sowie „Acoustica“ aus Erfurt das Programm.