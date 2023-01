Naumburg hat ein Neujahrsbaby: Mara kam schnell wie der Wind

Naumburg - Als am Silvesterabend das Feuerwerk vor dem Höhepunkt steht, haben Franziska und Thomas Winter anderes vor, als die Sektflasche schon einmal aus dem Kühlschrank und die Gläser aus dem Schrank zu holen. Das Paar eilt vielmehr in das Naumburger SRH-Klinikum in der Humboldtstraße. Denn bei der 29-Jährigen hatten am Nachmittag die ersten Wehen eingesetzt.