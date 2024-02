Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Naumburg - Historisch wird auch das neue Stück sein, bunt und quirlig. Wie immer, eigentlich. Das freie Theater „Poeta Historica“, geleitet von Volker Püschel, widmet sich in all seinen Stücken der Geschichte. Mal die Uta, mal Luther, mal der Naumburger Meister. In diesem Jahr nun geht es um Barbarossa – der deutsche Kaiser, der der Legende nach am Kyffhäuser schläft und aller 100 Jahre aufwacht und schaut, ob die Raben noch kreisen und damit von Zwietracht und Unglück unter den Menschen künden.