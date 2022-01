Naumburg: Frau kommt von Fahrbahn ab und überschlägt sich mit Pkw

Naumburg - Als eine Autofahrerin am Mittwochnachmittag in Richtung des Naumburger Ortsteils „Henne“ fuhr, kam sie in einer Kurve von der Straße ab. Sie landete daraufhin im Graben und überschlug sich mit ihrem Wagen. Die Frau wurde anschließend von der Feuerwehr aus ihrem Pkw geborgen, teilte ein Polizeisprecher am Donnerstag mit.

Der Rettungsdienst versorgte die Autofahrerin ambulant-medizinisch. Der Wagen wurde von einem Abschleppunternehmen abtransportiert. (hbo)