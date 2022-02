Naumburg bietet Bühne für Tauben

Naumburg - Am kommenden Sonnabend wird der zweite der diesjährigen Taubenmärkte stattfinden. In der Zeit von 6 bis 12 Uhr sind dazu auf dem Marktplatz Züchter und Besucher willkommen. Die Teilnahme an den Märkten ist seit diesem Jahr nur noch nach vorheriger Anmeldung via Internet möglich, teilt die Stadtverwaltung mit. Ein elektronisch ausfüllbarer Antrag ist in deutscher, englischer, tschechischer und polnischer Sprache auf der Internetseite der Stadt Naumburg www.naumburg.de eingestellt.

Die Marktfläche wird auch für den kommenden Taubenmarkt umzäunt. Der Einlass für Aussteller ist nur nach Zahlung der Standgebühr und Vorlage der Standnummer möglich. Zahlung und Aushändigung der Standnummer erfolgen in der Pforte des Rathauses ab 5 Uhr. Mit der Anmeldung verpflichten sich alle Teilnehmenden, dass sie die tierschutz- und tierseuchenrechtlichen Bestimmungen einhalten.

Für den Zugang zum Markt gilt coronabedingt erneut die 2G-Regelung. Diese wird beim Einlass entsprechend kontrolliert. An der erstmals praktizierten Voranmeldung für Aussteller via Internet zur Teilnahme hatte es beim ersten Markt vor zwei Wochen von etlichen Züchtern Kritik gegeben. Vor allem ältere Taubenzüchter, die im Internet nicht so gut unterwegs seien, würden abgeschreckt. (ag)