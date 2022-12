Naumburg beteiligt sich nicht an neuer Sporthalle des Kreises - damit wohl keine Tribüne

Jubelnde HCB-Fans im Naumburger Euroville: Der in die 3. Liga strebende Handballclub ist auf Zuschauereinnahmen dringend angewiesen. In der neuen Sporthalle auf dem geplanten Schulcampus an der Schönburger Straße wird es wohl keine Tribüne für das Publikum geben.

(Foto: Torsten Biel)