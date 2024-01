Namenswahl in Naumburg: Malia bei Mädchen vorn, Anton punktet bei den Jungen

Blick in die Statistik

In Naumburg sind im vergangenen Jahr wieder mehr Kinder zur Welt gekommen.

Naumburg - Die positive Nachricht ist, dass die Geburtenrate in Naumburg steigt. Von 353 Geburten im Jahr 2022 stieg die Zahl auf 394 in 2023! Und nun die schlechte Nachricht: Die Steigerung ist nicht etwa auf ein erhöhtes Fortpflanzungsbedürfnis der Naumburger zurückzuführen, sondern auf die Schließung der Geburtenstation in Zeitz im letzten Jahr.

Das Einzugsgebiet ist also noch größer geworden, dementsprechend werden 62 Prozent der in der Domstadt geborenen Kleinen nicht dortselbst aufwachsen. Dies verkündet das Standesamt Naumburg in seiner aktuellen Statistik für das Jahr 2023.

Die meisten Kinder in eine „wilde Ehe“ hineingeboren

Die Mehrzahl dieser Kinder übrigens sind in eine „wilde Ehe“ hineingeboren worden; 46 Prozent ihrer Mütter und Väter hingegen sind verheiratet. Die meisten der Eltern ohne deutsche Staatsangehörigkeit stammen aus Europa, Spitzenreiter ist Bulgarien mit 15 Geburten, gefolgt von der Ukraine mit acht und Rumänien mit sieben. Acht Kinder haben außereuropäische, nämlich syrische, Wurzeln.

Das vergangene Jahr bescherte mit 53 Prozent deutlich mehr Jungs als Mädchen. Die Mehrzahl von ihnen, 242, geht mit nur einem Vornamen durchs Leben; 140 können mit zweien prahlen, noch besser versorgt sind aber neun Kinder mit gleich drei Namen. Favoriten bei den Erstnamen ändern sich zwar jährlich ein bisschen, klingen aber doch meist ziemlich vertraut. „Anton“ war Spitzenreiter bei der Namensvergabe unter den Jungen – er hat sich hochgearbeitet, im Jahr davor lag er lediglich auf Platz 3!

Bei den Mädchen punktet „Malia“ – der spielte 2022 noch gar keine Rolle. Im Gegensatz zu Erika, Christa oder Erna. Oder zu Alfred, Thomas oder Alois. Denn diese alten Bekannten tauchen auch heute noch auf Geburtsurkunden auf. Natürlich spiegelt sich eine gewisse Weltoffenheit auch in den Vornamen wider: Da gibt es zum Beispiel Darena, Joslin und Shakira bei den Mädchen, Connor, Jarle oder Arian bei den Jungen.

Zahl der Trauungen leicht gesunken

Nun aber zu den Erwachsenen. Weniger Menschen haben sich 2023 das Ja-Wort zugetraut, mit 137 Paaren waren es sechs weniger als im Jahr davor. Hingegen hat sich die Zahl der Eheschließung unter gleichgeschlechtlichen Paaren verdoppelt, von drei auf sechs.

Ganz klassisch entscheiden sich die meisten der Getrauten für einen gemeinsamen Nachnamen, nämlich 84 Prozent. Von denen wiederum entscheidet sich eine große Mehrheit für den Namen des Mannes, ganz traditionell. Nicht schwer zu erraten sein dürfte der Ort der Trauungen. Außerhalb des Naumburger Rathauses rundeten die meisten Interessenten ihr Glück auf dem Max-Klinger-Weinberg ab, auch solche aus Leipzig oder Halle im übrigen.