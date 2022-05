Nackt und unter Drogen: Mann greift Polizisten in Naumburg an

Am Sonnabend wurden Polizisten in den Naumburger Wendenplan gerufen, wo sie auf einen aggressiven Mann trafen.

Naumburg - Ein nackter und unter Drogen stehender Mann hat am Sonnabend in Naumburg für einen Polizeieinsatz gesorgt. Wegen einer tätlichen Auseinandersetzung waren die Beamten gegen 15 Uhr in den Wendenplan gerufen worden. Dort trafen sie den Mann an, der am Kopf verletzt war. Er griff die Polizisten an, biss und bespuckte sie, um seine nach eigenen Angaben bestehende Hepatitis-C-Erkrankung weiterzugeben.

Bei der Abwehr und der Fixierung des Mannes wurden vier Beamte und ein Rettungssanitäter verletzt. Der Mann wurde in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen. (ag)