Die Betonsäulen, die eigentlich mit Plakaten auf Veranstaltungen aufmerksam machen sollen, präsentieren sich in Naumburg in keinem guten Zustand. Doch das soll nicht auf Dauer so bleiben.

Nackig und marode: Welche Pläne die Stadt mit den Litfaßsäulen hat

Naumburg - Zugegeben, sie sind nicht mehr die zeitgemäßeste Methode der Informationsvermittlung. Und doch prägen sie das Naumburger Stadtbild mit. Und so hat man in der Vergangenheit immer wieder auch Menschen gesehen, die vor ihnen standen und sich aufmerksam über die plakatierten Veranstaltungen informiert haben.