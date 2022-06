Nackenschlag für Naumburger Innenstadt

Neu gebauter Drogerie-Markt in Luxemburgstraße steht vor seiner Eröffnung.

Die "Rossmann"-Filliale in der Naumburger Herrenstraße wird am 19. Juni schließen.

Naumburg - Die „Müller“-Drogerie ist seit einer gefühlten Ewigkeit, die Marke „Schlecker“ seit einigen Jahren verschwunden. Und in wenigen Wochen wird die Naumburger Innenstadt auch ihren letzten verbliebenen Drogerie-Markt verlieren. Wie bekannt wurde, schließt die „Rossmann“-Filiale in der Herrenstraße zum 19. Juni. Als Grund, auch wenn dies von „Rossmann“ auf Anfrage nicht bestätigt wurde, kann man den Bau und die baldige Eröffnung des neuen „Rossmann“-Marktes neben dem „Lidl“ in der Luxemburgstraße annehmen.