Nach zweijähriger Durststrecke zieht mit 350 Mädchen und Jungen wieder Leben im Jugendfeuerwehr-Zeltlager ein

Naumburg - Die Szenen, die sich gestern auf dem Areal am Naumburger Gänsegries abspielten, besaßen Symbolkraft. Bei einem Wettbewerb der sogenannten Lagerolympiade galt es da nämlich, mit vereinten Kräften einen an einem Seil befestigten Pkw einige Meter vorwärts zu bewegen. Gemeinsam an einem Strang ziehen: Das ist auch - und in diesem Jahr ganz besonders - das Motto des noch bis Sonnabend dort stattfindenden traditionellen Jugendfeuerwehr-Zeltlagers des Kreises. „Die Kinder und Jugendlichen sollen nach zweijähriger Durststrecke wegen Corona gemeinsame Erlebnisse haben und endlich auch wieder in größerem Rahmen in Erfahrungsaustausch miteinander treten können“, nennt Rüdiger Blokowski das Anliegen.

