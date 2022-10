Nach Unfall in Naumburg zieht Fahrer Waffe

Auf der Weißenfelser Straße in Naumburg ereignet sich am Sonnabend ein Zusammenstoß zweier Pkw.

Naumburg - Eine Schreckschusswaffe wurde am Sonnabend von einem in einen Unfall verwickelten Autofahrer gezogen. In Naumburg in der Weißenfelser Straße kam es gegen 16.45 Uhr zu einem Zusammenstoß, nachdem auf abschüssigem Grund ein Auto beim Anfahren rückwärts auf einen anderes Auto gerollt war.

Die beiden Fahrer gerieten in verbalen Streit, woraufhin der eine die Waffe zog. Diese wurde durch die Polizei sichergestellt und der Verstoß gegen das Waffengesetz angezeigt. Verletzt wurde niemand. (jak)