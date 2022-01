Nach Testreihe: Aufatmen bei Burgenländern

Naumburg - So langsam kommt Mirco Fritzsche ins Schwitzen. Der 21-jährige Kreisläufer des Handball-Drittligisten HC Burgenland sitzt im Funktionstrakt des Naumburger SRH-Klinikums auf einem Fahrradergometer. Er macht das, was nicht nur Leistungssportler, sondern auch Otto Normalverbraucher als Belastungs-EKG kennen. Nach jeweils zwei Minuten wird der Widerstand beim Treten größer - um 25 Watt. Bei 125 geht es los, Ziel sind 275 Watt. Fritzsches Herzfrequenz soll 199 nicht übersteigen, So hat es Internist Tansel Sabit, der die Untersuchung zusammen mit Felix Berger, Medizinisch-Technischer Assistent für Funktionsdiagnostik, überwacht, ausgerechnet und vorgegeben.

Mannschaftsarzt als Initiator

Fritzsche, ein 105 Kilogramm schwerer und 1,91 Meter großer Recke, der in Leipzig Wirtschaftswissenschaften studiert, hält sich wacker, erreicht - mit einem (zunehmend allerdings etwas gequält wirkenden) Lächeln auf den Lippen - die vorgegebene Wattzahl, und sein Pulsschlag hält sich auch in Grenzen, er bleibt unter 190. Geschafft! Auch diesen Test hat Mirco Fritzsche mit Bravour bestanden.

Mannschaftsarzt Kenny Haase, der die Testreihe im Naumburger SRH-Klinikum organisiert hat, nimmt den HCB-Spielern Blut ab. (Foto: Torsten Biel)

Der HCB-Kreisläufer ist einer von fünf Akteuren seiner Mannschaft, die sich in den vergangenen Wochen und Monaten mit Covid-19 infiziert haben. Drei von ihnen - neben Fritzsche noch Rückraumspieler Kevin-Szep Kis und Rechtsaußen Philipp Große - werden nun im Naumburger Krankenhaus durchgecheckt. Iniitiert hat die Tests am vergangenen Mittwochvormittag Kenny Haase. Der 28-jährige Mannschaftsarzt des HCB reift im SRH-Klinikum in der Domstadt zum Orthopäden und Unfallchirurgen heran. Zudem lässt sich Haase, der auch die Drittliga-Fußballer des HFC, vor allem bei Auswärtsspielen, betreut, in der Sportklinik in Halle zum Sportmediziner ausbilden.

„Alle drei Spieler hatten nach überstandener Infektion und der Rückkehr ins Training mit Atemproblemen zu kämpfen. Wir wollen mit der Testreihe vor allem das Risiko von möglichen Herzmuskelentzündungen oder anderen Folgeerscheinungen, wie Schädigungen der Lunge, minimieren bis ausschließen“, sagt Kenny Haase. Dazu nimmt er den von Corona genesenen Handballern Blut für entsprechende Labor-Untersuchungen ab. Neben dem Belastungs-EKG müssen sich die drei HCB-Spieler noch einer Spiroergometrie unterziehen. Das ist ein diagnostisches Verfahren, bei dem durch Messung von Atemgasen während körperlicher Belastung die Reaktion von Herz, Kreislauf, Atmung und Stoffwechsel kontrolliert wird. Zudem werden die Herzen der Sportler von einem Kardiologen per Ultraschall untersucht.

„Für den Kopf sehr wichtig“

Kevin Szep-Kis sagt, er sei „unendlich dankbar“ für diese Möglichkeit, sich nach der Corona-Erkrankung genauer durchchecken zu lassen. „Solche Möglichkeiten haben sicher nicht viele Drittligisten im Handballsport. Uns wird damit auch die Sorge vor möglichen Folgeerkrankungen genommen. Für den Kopf ist das sehr, sehr wichtig“, so der 21-jährige Leipziger, der vor der laufenden Saison zusammen mit Mirco Fritzsche vom SC DHfK II zu den Burgenländern gekommen ist. Inzwischen sei er immer besser „bei Puste“ und auf einem guten Weg zurück zu alter Leistungsfähigkeit, sagt der Deutsch-Ungar, der sich in Leipzig zum Immobilienkaufmann ausbilden lässt.

Ein „typisches Sportlerherz“ attestiert Kardiologe Tansel Sabit HCB-Rückraumspieler Kevin Szep-Kis. (Foto: Torsten Biel)

Eher „vom Fach“ ist indes Philipp Große. Der 28-jährige Linkshänder, der nicht nur als Aktiver auf der Platte, sondern auch als Co-Trainer beim HC Burgenland wirkt, kann als angehender Sportwissenschaftler noch besser als seine jüngeren Teamkollegen das funktionierende Zusammenspiel von Körper und Geist in Bezug auf die Leistungsfähigkeit verstehen. „Es ist gut zu wissen, dass Herz und Lunge unter der Infektion offenbar nicht gelitten haben. Es braucht halt seine Zeit, wieder richtig fit zu werden“, so Große. Geholfen habe in vergangenen Wochen auch, dass den Spielern verstärkt Vitamin C und D zugeführt worden sei, berichtet Haase.

Weil im vergangenen Sommer ähnliche Tests mit den HCB-Spielern im Rahmen der Kooperation mit dem SRH-Klinikum durchgeführt wurden, lassen sich die Ergebnisse im Falle von Fritzsche, Szep-Kis und Große jetzt sehr gut vergleichen. „Zwar sind wir nicht bis zur Maximalbelastung gegangenen, aber man kann schon sagen, dass die neuen Testresultate in etwa denen von vor Beginn der Saison entsprechen“, so der HCB-Mannschaftsarzt. „Die drei Spieler befinden sich also auf einem ähnlichen Leistungsniveau wie vor fünf, sechs Monaten.“

Philipp Große, Rechtsaußen und Co-Trainer, bei der Spiroergometrie - hier mit Gaby Gerhardt, Medizinisch-Technische Assistentin für Funktionsdiagnostik. (Foto: Torsten Biel)

Und was noch wichtiger sei: „Nach dem Belastungs-EKG litt niemand unter Atemnot oder Herzdrücken, was durchaus vorkommen kann. Das sind sehr, sehr gute Nachrichten.“ Kenny Haase bedankt sich bei der SRH-Klinikleitung und dem Personal in der Funktionsabteilung „für den unkomplizierten und reibungslosen Verlauf der Untersuchungen“.

Nur 66 Zuschauer zugelassen

Für die Partie der Drittliga-Handballer des HC Burgenland am Samstag, 22. Januar, in der Sporthalle Plotha gegen den TuS Vinnhorst sind nach derzeit gültiger Corona-Richtlinie lediglich 66 Zuschauer - also ein Drittel der eigentlichen Kapazität von 199 - zugelassen. Deshalb bittet der gastgebende HCB alle Inhaber von Sponsoren- und Dauerkarten, bis Freitag, 20 Uhr, mitzuteilen, ob sie sich dieses Spiel vor Ort ansehen wollen. Davon hängt ab, wie viele Eintrittskarten dann an der Abendkasse in den freien Verkauf gehen können. Anwurf gegen den aktuellen Tabellenführer der Staffel C wird um 19.30 Uhr sein.

Inhaber von Sponsoren- und Dauerkarten wenden sich mit Ticketwünschen per E-Mail an ml7@hc-burgenland.de oder unter Telefon 0178/4988117 an Matthias Lisker.