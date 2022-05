Nach Rohrbruch: Bad Kösens Lindenstraße wohl bis Mittwochabend gesperrt

In der Lindenstraße in Bad Kösen hat sich ein Rohrbruch ereignet.

Bad Kösen - Schätzungsweise mindestens 150 Kubikmeter Trinkwasser, so der Wasser- und Abwasserverband Saale-Unstrut-Finne, sind am Sonntagmorgen verschütt gegangen, als es zum Rohrbruch in der Bad Kösener Lindenstraße kam. Mindestens zwei Stunden - gemeldet worden war der Schaden gegen 3.15 Uhr - floss das Wasser unkontrolliert. Erst am Abend dann hatten einige Hundert Haushalte der Altstadt wieder Wasser.