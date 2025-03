Als sich ein Mann am Naumburger Hauptbahnhof eine Fahrkarte am Automaten kauft, wird er von einem 30-Jährigen beraubt und geschlagen. Beide besteigen daraufhin den Zug nach Halle, wartet wenig später die Polizei in Weißenfels auf den Tatverdächtigen. Dieser wurde nun am Landgericht Halle verurteilt.

Nach Raub am Fahrkartenautomat auf Naumburger Hauptbahnhof: Angeklagter soll in Psychiatrie

Im Landgericht Halle wurde ein 30-Jähriger zueiner Haftstrafe und zur Unterbrinung in einer Psychiatrie verurteilt. Im Juni 2024 hatte er auf dem Naumburger Haptbhnhof einen Reisenden am Fahrkartenautomaten braubt und geschlagen.

Halle/Naumburg. - Eine Zugfahrt vom Hauptbahnhof Naumburg nach Halle endete am 24. Juli 2024 für einen Reisenden vorzeitig in Weißenfels und für seine „Reisebekanntschaft Widerwillen“, einen 30-Jährigen, letztlich gar in einem psychiatrischen Krankenhaus. In diesem wird der in Guinea-Bissau Geborene auf derzeit unbestimmte Zeit auch bleiben. Dies legte eine Große Strafkammer am Landgericht Halle im nun ergangenen Urteil fest.