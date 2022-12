Nach Planänderung lernen Schüler vorerst unabsehbar weiter auf engstem Raum

In einem abgetrennten nicht beheizbaren Flurbereich gibt Anna Bundschuh in der Grundschule Eckartsberga Förderunterricht. In der Bildungseinrichtung sind die Sanierungs- beziehungsweise Neubau-Arbeiten vorerst zum Erliegen gekommen.

Eckartsberga - In ruhiger Atmosphäre lernen - davon können die Eckartsbergaer Grundschüler und ihre Lehrer seit Jahren nur träumen. Ihre Realität ist meilenweit davon entfernt, seit sich die Verbandsgemeinde (VG) An der Finne als Schulträger 2015 daran gemacht hat, die Grundschule mit dazugehörigem Hort entsprechend der unterschiedlich alten Gebäudeteile abschnittsweise zu sanieren. In einer ersten Bauphase war der Anbau saniert worden, ließen die Schüler und Pädagogen Lärm und manch räumliches Provisorium über sich ergehen. Sie hatten ja ein Ziel vor Augen: einen attraktiven Lernort. Nach einer kurzen baufreien Phase sollte im vergangenen Jahr der Altbauteil zwischen saniertem Anbau und Kita-Gebäude grundsaniert werden. Zwei Jahre waren dafür vorgesehen. Das halte man noch aus, meinte die Schulleitung und lehnte die Variante, in Containern zu unterrichten, ab. Doch es sollte anders kommen.