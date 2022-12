Thema in Verbandsgemeinderat An der Finne MVZ-Haus in Bad Bibra bald Sitz der Verwaltung?

Das SRH-Klinikum plant, das MVZ in Bad Bibra zu schließen. Zur Sitzung des Verbandsgemeinderates wird weitere Nutzung als Verwaltungssitz angesprochen. Denn am Domizil in Bad Bibra herrscht Büro-Knappheit. Was die Verbandsgemeindebürgermeisterin dazu sagt.