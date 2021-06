Müller folgt auf Küper

Naumburg - „Verabschiedung Oberbürgermeister Bernward Küper“ hieß der Tagesordnungspunkt 19 der Gemeinderatssitzung am Mittwochabend im Euroville. Doch der scheidende OB, der am 1. Juli seine neue Stelle als Landesgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebunds antreten wird, machte klar: „Für mich ist es kein Abschied. Ich bleibe mit meiner Familie Naumburger, auch wenn ich eine Wohnung in Magdeburg angemietet habe. Und auch von dort aus werde ich für das Wohl unserer Stadt wirken.“

Für Bernward Küper (CDU) war es am Mittwoch der Auftakt einer Verabschiedungsreihe, die im Gemeinderat begann und am Donnerstag mit vielen Besuchen, Geschenken und einem Empfang mit den Rathausmitarbeitern weiterging. Und auch wenn er das Wort „Abschied“ nicht hören wollte, gab der 58-Jährige zu, dass ihm die vielen warmen Worte, die er erhielt, „sehr nahegehen“.

Ich möchte das Vertrauen der Bürger erfüllen und freue mich auf eine besondere Amtszeit in den kommenden sieben Jahren. Armin Müller

Von einem „ganz besonderen Tag in meinem Leben“ sprach am Mittwoch im Euroville aber auch ein Mann, der ebenfalls im Mittelpunkt stand und fortan stehen wird: Naumburgs neuer Oberbürgermeister Armin Müller (CDU). Inklusive christlichem Bekenntnis sprach Müller den Eid und ließ sich für das neue Amt verpflichten, das er am 1. Juli offiziell antreten wird. „Ich möchte das Vertrauen der Bürger erfüllen und freue mich auf eine besondere Amtszeit in den kommenden sieben Jahren“, so Müller. Er spielte damit auf das 1.000-jährige Bestehen der Stadt im Jahr 2028 an. Bis dahin seien jedoch „noch viele Hausaufgaben zu erledigen“.

Armin Müller wird als neuer Naumburger Oberbürgermeister vereidigt. (Foto: Torsten Biel)

Müllers scheidender Vorgänger wünschte ihm, dass er ebenfalls auf eine gute Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat bauen kann. Dass im Vorfeld von Entscheidungen kritisch diskutiert, die Beschlüsse dann aber im Konsens getroffen werden, das, so Küper, sei der Grund, warum in Naumburg erfolgreicher gearbeitet werde als in anderen Städten.

Viel Lob fand Gemeinderatsvorsitzender Jörg Schütze für seinen Parteifreund Küper. „Du hast dich hier sehr engagiert eingebracht und die Stadt vorangebracht. Es gab nie einen Stillstand, wie es manchmal behauptet wird“, so Schütze, der anschließend die Sanierung von diversen städtischen Einrichtungen, etwa Kindergärten und Schulen, als Verdienste des noch amtierenden Stadtoberhauptes nannte. Für die „viele Zeit“, die Küper der Stadt geopfert habe, schenkte ihm die Gemeinderatsfraktionen als kleine Wiedergutmachung einen Gutschein für ein Urlaubswochenende mit der Familie in einem Potsdamer Hotel.

Auch die Stadtwache verabschiedet sich von OB Küper. (Foto: Torsten Biel)

Bernward Küpers Stationen

Der 1963 in Münster (Nordrhein-Westfalen) geborene Bernward Küper kam Mitte der 90er-Jahre nach einem abgeschlossenen Jura-Studium nach Weißenfels, wo er in der Stadtverwaltung Fachbereichsleiter wurde. Im Jahr 2001 wechselte er ins Naumburger Rathaus und wirkte als Beigeordneter des damaligen Oberbürgermeisters Hilmar Preißer (CDU). Nach dessen Rücktritt im Jahr 2007 übernahm er zunächst kurz den Posten, was wenig später durch die Naumburger Bevölkerung per Wahl zunächst um sieben Jahre und 2014 um eine weitere Legislatur verlängert wurde. Dabei erhielt Küper jeweils im ersten Wahlgang das Vertrauen der Bürger. Im vergangenen Jahr gab der CDU-Politiker bekannt, dass er kein weiteres Mal kandidieren werde und stattdessen die Stelle des Landesgeschäftsführers des Städte- und Gemeindebunds in Magdeburg antreten wird. Küper ist verheiratet und hat eine Tochter.