„Modernstes Bootshaus“ weit und breit - Richtfest für Ruderdomizil in Naumburg

Ruderer und Stadt Naumburg als Bauträger feiern Richtfest für neues Domizil der Rot-Weißen am Gänsegries.

Mit vielen Gästen und bei herrlichstem Wetter begehen die Naumburger Rot-Weiß-Ruderer am Freitag das Richtfest am Gänsegries.

Naumburg - Die mediale Aufmerksamkeit für den Fußball stellt seit mehr als 20 Jahren in Deutschland alle anderen Sportarten in den Schatten. Das werden auch Freunde des runden Leders nicht leugnen. Umso bemerkenswerter, wenn eine andere Sportart mal das große Los zieht. Und als solches kann man den Neubau des Bootshauses der Naumburger Rot-Weiß-Ruderer am Gänsegries mit Fug und Recht bezeichnen.