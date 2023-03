Naumburg - Mit rund 25.000 Einwohnern ist Les Ulis, am Rande von Paris gelegen, etwa so groß wie Naumburg. Doch dann hören die Gemeinsamkeiten schon auf. „Ihr wohnt in einer jungen, modernen und industriell geprägten Stadt, wir in einer, die auf eine lange und vielfältige Tradition zurückblicken kann“, sagte Fachbereichsleiter Lars-Peter Maier, als er 20 französische Schüler aus Naumburgs Partnerstadt am Freitag im Rathaus begrüßen durfte.

