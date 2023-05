Mühlen im Burgenlandkreis, im Saalekreis und im benachbarten Thüringen laden am Pfingstmontag zum Besuch ein und zeigen ihre historische Technik.

Deutscher Mühlentag in der Region

Die Nitzsche-Mühle in Saubach ist am Pfingstmontag geöffnet und kann besichtigt werden.

Schulpforte/Sauabch - Seit 1994 steht der Pfingstmontag in Deutschland landauf landab ganz im Zeichen der Mühlen. Am 29. Mai ist es wieder soweit, wenn eine Reihe dieser technischen Denkmäler zum Deutschen Mühlentag ihre Pforten öffnen - auf Einladung der Deutschen Gesellschaft für Mühlenkunde und Mühlenerhaltung (DGM) und ihrer Landes- und Regionalverbände. Hier ein Überblick, welche Mühlen in der Region besucht werden können.