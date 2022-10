Mit „Und morgen streiken die Wale“ steuert das Theater auf die nächste Premiere zu

Naumburg - Sie packt die Ruder in die Halterungen und legt sich hochkonzentriert in die Riemen. Ja, Mel ist allein mitten auf dem Wasser - ihrer spontanen Mission folgend: einen der letzten Wale retten. Um die 16-Jährige herum wabern imaginäre Ozeanwellen als Projektionen über die Wände. So richtig hell wird es auf der Theaterbühne nicht. Die Szenerie in der Naumburger Version von „Und morgen streiken die Wale“ - dem Monologstück des österreichischen Dramatikers Thomas Arzt - wirkt surreal, traumhaft. Bleibt auch die Rettung ein Traum? Das ist abzuwarten - zumindest, bis am 14. Oktober punkt 19.30 Uhr zum ersten Mal die wegen der Dramaturgie sparsam eingesetzten Scheinwerfer im Naumburger Theatersaal für Valentin Strohs Regiearbeit angehen und Selena Bakalios als Mel jene Nacht präsent werden lässt.

