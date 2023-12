Sowohl in Bad Kösen als auch in Naumburg versuchen am Montag unbekannte Täter, einen Zigarettenautomaten zu öffnen. Beide Versuche scheitern, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Mit Sprengstoff oder Flex - Täter scheitern in Bad Kösen und Naumburg an Zigarettenautomaten

Sowohl in Bad Kösen als auch in Naumburg war ein Zigaretten-Automat das Ziel von noch unbekannten Tätern.

Bad Kösen/Naumburg/cm - In der Niddaer Straße in Bad Kösen versuchten am Montag bislang noch unbekannte Täter, einen freistehenden Zigarettenautomaten mit Hilfe von Sprengstoff zu öffnen. Wie die Polizei am Dienstag informierte, wurde der Automat zwar beschädigt, aber nicht geöffnet. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls und der Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion. Verletzt wurde niemand.

Ein ähnlicher Vorfall ereignete sich ebenfalls am Montag in der Naumburger Badstraße. Gegen 5 Uhr am Morgen versuchten unbekannte Täter, einen Zigarettenautomaten mit einer Flex zu öffnen. Der Automat wurde laut Polizei beschädigt, doch auch hier scheiterten die Täter. Der entstandene Sachschaden kann laut Polizei noch nicht abschließend beziffert werden. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen.