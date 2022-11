Mit sagenhaften 20 Punkten: Wochensieg geht nach Kleinwangen

Beatrix Richter holt sich in der zwölften Runde die 50 Euro.

Beatrix Richter aus Kleinwangen hat sich in der zwölften Runde die 50 Euro geholt.

Naumburg - Beatrix Richter aus Kleinwangen hat die zwölfte Runde des regionalen Fußball-Tippspiels von Tageblatt/MZ und damit 50 Euro von der BRU Security GmbH gewonnen. Die 44-Jährige arbeitet als pharmazeutisch-technische Assistentin in einer Apotheke in Wiehe und kam auf sagenhafte 20 Zähler aus nur neun Partien (Lossa/Rastenberg II konnte in Zeitz wegen Besetzungssorgen nicht antreten).

Zusammen mit ihrem Nachbarn Mario Habel, einst Torwart von Wacker Memleben, war Richter auch bestes Team der Woche (mit 14,5 Punkten im Schnitt). „Wir tauschen uns immer aus und verstehen uns gut, obwohl er zu Borussia Dortmund hält und unsere Familie dem Bayern-Fanclub ’Rote Unstruttaler’ angehört“, so Beatrix Richter schmunzelnd. Die Reihenfolge an der Spitze der Gesamteinzelwertung wurde indes ziemlich durchgemischt.

Resultate/Beatrix Richters Tipps:

ESG Halle - FC RSK Freyburg 1:1/1:1

Langendorf/WFV - SC Naumburg II 1:2/2:3

Bad Bibra/Saubach - Bad Kösen II 2:0/2:0

Kaiserpfalz - Baumersroda II/Burgscheidungen 2:4/2:4

LSG Goseck - Lossa/Rastenberg II 2:2/1:1

Schönburg/Possenhain/Leißling - Herrengosserstedt II 2:0/2:0

SV Kretzschau - FC ZWK Nebra 1:6/1:5

1. FC Zeitz II - Lossa/Rastenberg ausgefallen

BW Bad Kösen - BSC Laucha 1:1/1:1

VfB Merseburg - SC Naumburg 2:4/2:3

Stand der Gesamtwertung:

1. Heinz Heider (Punschrau) 106

1. Jürgen Töpfer (Eulau) 106

3. Ricky Grieser (Herrengosserstedt) 103

3. Patrick Hausmann (Bad Kösen) 103

5. Max Wege (Leipzig)102

6. Maik Seifarth (Naumburg) 101

7. Stephan Lifzik (Naumburg)100

8. Bernd Lehwald (Freyburg) 98

8. Franziska Schwabe (Naumburg) 98

8. Alexander Hörig (Bad Bibra) 98

8. Markus Löhnert (Eckartsberga) 98

8. Peggy Beier (Freyburg) 98

Bestes Team der Gesamtwertung bleibt das aus Balgstädt stammende Vater-Sohn-Duo Klaus und Max Wege (Görlitz/Leipzig, 98,5).

Mehr Infos, Anmeldung, Tippabgabe: www.kicktipp.de/tageblatt