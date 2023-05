Mit Robbe „Nobbis“ das Schwimmen erlernen - Was der Ortsgruppe Saale-Unstrut dabei am Herzen liegt

Naumburg - Stirnrunzelnd haben Mitglieder der DLRG-Ortsgruppe Saale-Unstrut und des Schwimmsportvereins Alemannia ’90 Naumburg gelesen, was ein privater Schwimmlehrer an der zumeist verbreiteten Schwimmlernpraxis bemängelt. Zwar stimmen sie mit ihm überein, dass das Seepferdchen als Leistungsabzeichen die Kinder keinesfalls als sichere Schwimmer, sondern lediglich als Frühschwimmer ausweist. „Es ist an den Eltern, im Anschluss weiter mit den Kindern das Schwimmen zu trainieren“, betont Ines Hackbarth, verantwortlich für die Pressearbeit der DLRG-Ortsgruppe. In allen anderen Dingen haben sie jedoch eine andere Sicht beziehungsweise einen anderen Ansatzpunkt. So spielen in ihren Augen beim Schwimmenlernen die Eltern eine wichtige Rolle.