Mit Kinderwagen Laminat von Baustelle gestohlen

Naumburg - In Malerhose und Arbeitshemd gekleidet nahm jüngst ein 48-Jähriger im Amtsgericht Naumburg auf der Anklagebank Platz. Das sei nicht respektlos, erklärte er kurz vor Prozessbeginn dem Richter. Es sei vielmehr so, dass er seine Wohnung renoviere - aber nicht mit Laminat, wie er etwas später beteuerte. Dieser Bodenbelag spielte nämlich in einer der beiden Anklagepunkte eine Rolle. In beiden Fällen ging es um Diebstahlsdelikte.

