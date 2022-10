Mit Jung-Fass auf Treppchen - Weinbauverband ehrt schönste Bilder

Freyburg - Das Winzerfest 2022 ist Geschichte, die neue Gebietsweinkönigin Romy Richter gekrönt. Während der letzten After-Work-Party im Herzoglichen Weinberg in Freyburg ehrte nun der Weinbauverband am Donnerstag die drei schönsten Bilder des diesjährigen Winzerfestumzuges. „Den Juroren fiel es nicht einfach, aus den 35 Umzugsbildern die drei schönsten auszuwählen“, so Sandra Polomski-Woithon vom Weinbauverband.

Über den Sieg konnte sich die Wagen-Besatzung der Firma Binas Bau freuen, die keinen Jungbrunnen, sondern ein Jung-Fass zum Thema hatte. Platz zwei ging an die Kirmesgesellschaft Roßbach, die getreu dem 2022er-Motto „Winzerfest in neuem Glanz“ die Roßbacher Waschweiber darstellten. Familie Tumat und deren Freunde aus Freyburg kamen auf Platz drei. Sie widmeten sich der Geschichte des Winzerfestestes.

Alle drei Finalisten, so Weinbaupräsident Hans Albrecht Zieger, haben „auf Augenhöhe gelegen“. Sie konnten sich über eine Urkunde und eine gut gefüllte Weinkiste aus den Händen von Saale-Unstrut-Weinkönigin Romy Richter, der Freyburger Weinprinzessin Larissa Schreiber und ihrer Amtskollegin aus Höhnstedt, Nataly Binnenböse, freuen. Gedankt wurde auch den Jury-Mitgliedern mit einem Weinpräsent.

Bei Wein, Federweißer, Schmalzbroten und Speckkuchen ging es zur letzten After-Work-Party, zu der einmal im Monat eingeladen worden war, zünftig zu. (Foto: Torsten Biel)

Der Umzug, der zwei Jahre coronabedingt ausfallen musste und traditionell in den Marienbergen startete, war erstmals von den Weinfreunden Saale-Unstrut koordiniert worden. Bei Wein und Federweißer sowie Schmalzbroten und Speckkuchen feierten die drei Sieger gemeinsam an einem Tisch. DJ „πTBlatsch“ sorgte für den richtigen Beat am Fuße der Neuenburg. Zur After-Work-Party lud die Winzervereinigung Freyburg jeden Donnerstag im Monat in den Herzoglichen Weinberg ein, der in den Händen des Naturparks liegt und von der Genossenschaft bewirtschaftet wird. (cm/Tobi)